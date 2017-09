De maker van het vermakelijke ragdoll spel QWOP komt met een nieuwe game op de proppen. Getting Over It verschijnt op 6 oktober via de Humble Monthly Bundle en in december volgt een release via Steam. In het spel is het de bedoeling om over natuurlijke obstakels te geraken, zoals een boom en een grote berg. Het probleem is dat je in een zwarte ketel zit en enkel een lange hamer hebt als hulpmiddel, waardoor alles al snel even glungelig verloopt als in QWOP.