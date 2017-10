Ubisoft heeft een wedstrijd gelanceerd waarbij men op zoek gaat naar de beste scheet ter wereld. Het scheetgeluid van de winnaar wordt verwerkt in South Park: The Fractured but Whole, als het geluid van het krachtige scheetwapen van de New Kid, het personage van de speler.

Via www.iamthefart.com kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de I Am the Fart wedstrijd. Deelnemers moeten een filmpje inzenden waarin te zien en te horen is hoe ze een scheet laten. Een professionele jury zal alle inzendingen beoordelen en de winnaar mag dan naar Ubisoft San Francisco reizen om daar zijn of haar scheetgeluid professioneel te laten opnemen zodat het in de game verwerkt kan worden.