Shadowplay Studios heeft Projection: First Light aangekondigd. De game zou in het tweede kwartaal van 2018 verschijnen voor pc, PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Het betreft een sidescrolling platformer die draait rond Greta, een meisje dat in een mythologische wereld van schaduwpoppen leeft. Ze gaat op avontuur op zoek naar verlichting en wordt daarbij geholpen door legendarische helden van elke cultuur die ze bezoekt.

Al vroeg tijdens haar avontuur krijgt Greta de controle over een lichtbron die ze ook kan manipuleren. Shaduwen worden zo platformen en muren, en ze zal ook met licht en shaduw moeten spelen om puzzels op te lossen en vijanden te verslaan.