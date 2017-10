Fans van Sid Meier's Pirates en FTL kunnen Abandon Ship in de gaten houden. De game maakt je kapitein van je eigen schip, waarmee je de zee kan verkennen. Verschillende gebieden hebben verschillende thema's en eigenheden. Zo is er een gebied met veel actieve vulkanen, die ook een effect hebben tijdens de combat. Wordt je schip daarbij verwoest, dan is het nog niet meteen game over. Geraak je namelijk tot bij een reddingssloep, dan kan je trachten te overleven tot een schip je komt ophalen. Abandon Ship verschijnt later dit jaar nog voor pc.