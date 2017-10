Er is een eerste gameplay trailer verschenen van Extinction, een game die eerder dit jaar werd onthuld en die wel eens vergeleken wordt met Attack on Titan. Hoewel dit blijkbaar een eerste gameplay trailer is, is het niet de eerste gameplay die we van de game te zien krijgen. Tijdens E3 werd immers ook al een langere gameplay walkthrough video online gegooid. Begin 2018 verschijnt de game voor pc, PS4 en Xbox One.