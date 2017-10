Van Psychonauts 2 kregen we eerder al wat in-game beelden te zien, maar die waren van een erg vroege versie van de game. Nu echter heeft men een representatieve build voor een deel van de game klaar en daar krijgen we in onderstaande video wat van te zien. De game is wel nog lang niet af en dus is het nog maar de vraag of een release in 2018, waar nu nog op gemikt wordt, gehaald zal worden.