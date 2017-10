The Legend of Zelda: Breath of the Wild is op zich al een erg goede game, maar net als bij GTA V kan het allemaal nog wat leuker gemaakt worden dankzij mods. Helaas is Breath of the Wild een console game en dus liggen mods niet zo voor de hand, tenzij je werkt met emulatie software op pc en aangezien die er is voor de Wii U, kan ook Breath of the Wild daar gebruik van maken. De grafische stijl van de game zorgt er bovendien voor dat character models vaak erg goed in de game passen, en zodoende lijken Goku, Shrek, Spongebob, Woody, Buzz, Thomas de stoomlocomotief en dat ventje van Minecraft gewoon integraal deel uit te maken van het spel, alsof het nooit anders geweest is, met als resultaat onderstaand filmpje.