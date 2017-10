Niets zo frustrerend als op het punt staan geschiedenis te schrijven en alsnog te falen terwijl het niet je eigen schuld is. Zo voel ik me bijna altijd als ik League of Legends speel, en zo voelde ook "Triforce Johnson" zich onlangs toen hij de hoogste score in Arcade Archives: Mario Bros. op de Nintendo Switch trachtte te halen.

De hoogste score van Johnson zelf op het moment van zijn nieuwe recordpoging was 630.060, waarmee hij wereldwijd op de vierde plaats stond. De eerste plaats was weggelegd voor iemand die 999.630 punten had gescoord. Tijdens de livestream is echter te zien dat het spel de score op een bepaald moment bevriest op 999.890 punten. Nieuwe punten worden er niet meer bijgeteld, tot frustratie van Johnson wanneer hij het ontdekt.

De vraag is natuurlijk wat hier precies aan de hand is. Er wordt gesproken van een "glitch", maar in hoeverre het echt een glitch of bug is, is niet duidelijk. Mogelijk is de game gewoon nooit geprogrammeerd om voorbij 999.999 punten te gaan en wanneer dat toch dreigt te gebeuren, lijkt de game de score op het scherm vast te zetten op de laatst bekende score voor de 999.999 overschreden zou worden. Tegelijk echter krijgt de score op de achtergrond waarschijnlijk een reset, waardoor er weer van 0 wordt begonnen. Dat verklaart mogelijk waarom de highscore van 999.890 niet op de 2de plaats van de wereld ranking verscheen.

De persoon die de hoogste score van 999.630 heeft gehaald, heeft dus ofwel veel geluk gehad, of is zich bewust geweest van de manier waarop de game te werk gaat wat de score betreft. In dat geval kan hij of zij zich namelijk bewust hebben laten sterven om te vermijden dat de score van 999.999 overschreden zou worden.

Hoe de vork precies in de steel zit, zullen we misschien nooit weten, wat pijnlijk is het hoe dan ook als het je overkomt.