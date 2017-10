Op 5 december verschijnt Dead Rising 4 voor PS4, inclusief de nodige extraatjes, al komen die ook naar pc en Xbox One via een gratis update. Een van die extraatjes is de Capcom Heroes mode. Die biedt meer dan 12 nieuwe outfits voor Frank, waarmee hij zich kan uitdossen als bekende personages van Capcom, van wie hij ook iconische aanvallen kan uitvoeren. In een nieuwe trailer zien we Frank bijvoorbeeld als Dante aan het werk.