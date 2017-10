Vorige maand al werd ECHO gelanceerd voor pc via Steam en deze week, op 11 oktober (morgen dus), verschijnt de game ook voor PS4 via PSN.

In de game verken je als een meisje genaamd En een legendarisch, mysterieus en erg oud paleis dat op zichzelf kan denken en handelen. Het stuurt dan ook klonen van jezelf op je af, al kunnen die klonen zelf enkel wat jij ook doet. Spring je ergens over, dan leren de klonen deze vaardigheid bij de volgende "reboot" van het paleis, waardoor ze steeds meer vaardigheden ter beschikking krijgen om jou te doden naarmate de game vordert. Dit concept wordt nog eens duidelijk gemaakt in een nieuwe trailer, waarin we ook het stemmentalent achter de game aan het werk zien.