Via IGN krijgen we ruim 10 minuten gameplay (inclusief deskundig commentaar) te zien van Hunt: Showdown, een nieuwe game van Crytek. Het spel is een co-op game waarin teams van twee spelers het tegen elkaar opnemen, terwijl ook monsters en andere vijandigheden in de levels het op hen gemunt hebben. De game blijft er telkens opnieuw erg goed uitzien, maar de vraag blijft hoe het uiteindelijk met de performance zal zitten.