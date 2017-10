Respawn, de studio die we vooral kennen van de Titanfall games, werkt aan een VR-game voor Oculus. Veel is er voorlopig wel nog niet over bekend en mogelijk blijft dat ook nog een tijdje zo, aangezien de game pas in 2019 zou verschijnen. Wel is duidelijk dat de game een oorlogsthema heeft en blijkbaar heeft Respawn de ambitie om de ervaring van de gewone soldaat, in al zijn wreedheid, op een realistischere manier te presenteren dan voorheen mogelijk was. Daar komt natuurlijk het VR-aspect bij kijken.