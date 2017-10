Upperz is een nieuwe Belgische game van ontwikkelaar Awkwardnaut die momenteel op zoek is naar centjes via Kickstarter. Het doel is om 10.000 euro in te zamelen en met nog 25 dagen te gaan werd al bijna een kwart van dat bedrag binnen gehaald. Upperz is een snelle platformgame, waar elke sprong een groot effect kan hebben op de wereld rond je. De volledige omgeving kan immers vernietigd worden en heel wat objecten kunnen zowel goed als slecht nieuws voor je betekenen, afhankelijk van hoe je alles aanpakt. Met een pak Titans zijn er ook stevige eindbazen, die je altijd samen kan aanpakken in de lokale co-op met maximaal vier spelers. Wie wil kan op de website van Upperz de demo al eens downloaden om met een beperkte versie van de game aan de slag te gaan.