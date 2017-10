LawBreakers, de nieuwe game van Cliff Bleszinski, doet het niet denderend goed, toch niet wat spelersaantallen betreft en dat heb je als game natuurlijk wel nodig om te overleven. Bij ontwikkelaar Boss Key geven ze de moed echter nog niet op en hoopt men meer spelers te kunnen verleiden dankzij nieuwe content. Zo is een nieuwe update onthuld die morgen wordt uitgerold.

De zogenaamde All-Star update brengt om te beginnen een ranked competitive mode met zich mee. Het eerste seizoen begint als Beta Season 0, en spelers krijgen beloningen als ze deelnemen. Verder komen er twee nieuwe mappen en zijn er nog wat quality of life updates die worden doorgevoerd. De hele uitleg is te vinden in onderstaande video.