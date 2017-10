Wargaming heeft een nieuwe War Stories campaign gelanceerd voor de consoleversie van World of Tanks. De nieuwe campaign is dus nu te downloaden voor PS4, PS4 Pro, Xbox 360 en Xbox One. Ook de Xbox One X wordt ondersteund, met native 4K.

Deze campagne neemt spelers mee naar een alternatieve versie van de geschiedenis van de Cubaanse wapenwedloop. De Verenigde Staten en de Sovjet Unie stonden op het punt om oorlog te voeren nadat de Sovjets nucleaire rakketten in Cuba installeerden om mogelijk een tegenaanval te kunnen beginnen tegen de Verenigde Staten, wat uiteindelijk resulteerde in een wapenstilstand.