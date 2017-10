Blijkbaar hebben sommige Russische trucks een easter egg die het mogelijk maakt om Tetris te spelen via het dashboard. Dat het een easter egg is die net bij Russische trucks opduikt, is niet echt een verrassing, aangezien de game werd gemaakt door de Rus Aleksej Pazjitnov. Concreet duikt de easter egg op bij de GAZelle Next serie als je bepaalde inputs correct na elkaar invoert. Zo moet je na het starten van de wagen bijvoorbeeld meteen de rechter pinker gebruiken en drie keer laten pinken, waarna nog meer instructies volgen. Daarna kan Tetris op het dashboard gespeeld worden, al doe je dat natuurlijk beter niet tijdens het rijden zelf.