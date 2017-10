New Wave Toys heeft een Kickstarter campagne gelanceerd voor een mini-arcadekast gebaseerd op Centipede van Atari. De RepliCade x Centipede, zoals het ding heet, wordt gemaakt onder een officiële licentie en kan ook echt gebruikt worden om Centipede te spelen. De game wordt via een ROM getoond op een 4:3, 3.5" LCD-scherm. De mini-arcadekast is op een schaal van 1/6 gemaakt, wat maakt dat de arcadekast ongeveer 30cm hoog is. Het vooropgestelde doel van 50.000 dollar is alvast gehaald.