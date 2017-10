In april dit jaar werd Payday 2 aangekondigd voor de Nintendo Switch, maar sindsdien is het erg stil gebleven rond de Switch-versie, en dat terwijl die komende winter zou moeten verschijnen. Nu heeft Overkill Software een update video online gezet waarin we eraan herinnerd worden dat de game er nog steeds zit aan te komen, en dat de release nog steeds gepland staat voor komende winter. Ook werd de game even in portable mode getoond en werd bevestigd dat de Switch-versie een nieuwe interface en touch controls met zich meebrengt.