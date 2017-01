Blijkbaar is een eerste trailer van Project CARS 2 iets te vroeg naar buiten gekomen en nog vreemder is dat de trailer nog steeds op YouTube terug te vinden is. Doorgaans worden dergelijke lekken namelijk snel verwijderd. Eerder deze maand kwam Project CARS 2 ook al in het nieuws, toen gehint werd naar een release in of rond september. Dat nu ook een trailer naar buiten is gekomen doet vermoeden dat een officiële onthulling niet lang meer op zich zal laten wachten.