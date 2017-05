Vanaf 15 mei zal het niet meer mogelijk zijn om Alan Wake in digitale versie te verkrijgen. Een aantal licenties op de muziek verlopen dan en ontwikkelaar Remedy heeft besloten om de game gewoon niet langer te verkopen. Dat is misschien wel een gelukje voor wie de game nog niet heeft, want vanaf morgen loopt er op een Steam een ware uitverkoop waarbij je 90 procent korting krijgt. Als je de game koopt, dan kan je die natuurlijk nog steeds terugvinden in je bibliotheek, zelfs al wordt het niet meer verkocht.

