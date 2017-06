Vorige week nog moest een populaire GTA modding tool ermee ophouden onder druk van Take-Two, zeer tot ergernis van de modding community, en nu legt ook een populaire cheating tool de boeken neer, zeer tot ergernis van ... niemand behalve de cheaters zelf?

Take-Two heeft zijn pijlen gericht op Force Hax, een cheating service voor GTA Online die het voor gebruikers mogelijk maakt om zichzelf eindeloos veel geld te geven. Ook kunnen gebruikers geld van andere spelers stelen en hen uit de game gooien.

Om Force Hax te kunnen gebruiken moesten gebruikers 15 dollar per maand betalen. Niet alleen heeft Take-Two er nu voor gezorgd dat de service ermee ophoudt, vermoedelijk door te dreigen met een rechtszaak, ook heeft Take-Two geƫist dat de mensen achter Force Hax het geld dat ze verdiend hebben via de cheating tool aan een goed doel schenken, hetgeen ze blijkbaar ook echt gaan doen. Om hoeveel het gaat qua bedrag en welk goed doel het geld zou krijgen is echter niet bekend.