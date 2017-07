De laatste tijd nemen meer en meer universiteiten op een of andere manier esports op in hun programma, al zijn er vaak wel grote verschillen in de concrete invulling daarvan, wat veelal te maken heeft met het feit dat de esports component deel uitmaakt van een bredere opleiding die al wordt aangeboden. Zo zijn er universiteiten die gewoon een studiebeurs voorzien voor wie niet alleen een gewone opleiding volgt maar ook specifiek traint in esports. Een andere universiteit dan weer focust op een lessenpakket over het organiseren van esports. De University of Leicester dan weer geeft nu les in de "business of esports".

Het vak in kwestie wordt gegeven aan de wiskundefaculteit, door een professor in toegepaste wiskunde, en maakt deel uit van de Master-opleiding Data Analysis for Business Intelligence. Concreet wordt gefocust op de analyse van data en informatie achter esports, zodat studenten een beter economisch en zakelijk inzicht van esports krijgen. Daarmee wil de universiteit ervoor zorgen dat studenten een stapje voor hebben wanneer ze in de esports sector op zoek gaan naar een job.