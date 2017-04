Met wat creativiteit en vrije tijd kan je in Planet Coaster indrukwekkende dingen bouwen, getuige daarvan de Death Star battle van Star Wars die een tijdje geleden als attractie in de game werd gemaakt. Nu heeft iemand opnieuw een indrukwekkende rollercoasterrit in elkaar gebokst, namelijk eentje gebaseerd op de originele TRON-film uit 1982.