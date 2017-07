De makers van Wild West Online, de game die eerder nog verward werd met Red Dead Redemption 2, hebben voor het eerst wat gameplay van hun MMO laten zien. Tijdens de ruim 5 minuten gameplay krijgen we een idee van wat er allemaal te beleven zal zijn, en wat voor soort missies we mogen verwachten. Bij dit alles wordt wel benadrukt dat het om alpha gameplay gaat die niet representatief is voor de finale versie van de game.