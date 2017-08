Eerder deze week kondigde Valve nog eens een nieuwe game aan. Met Artifact kregen we een zoveelste collectible card game op ons bord en dat is natuurlijk niet meteen waar de gaming community op had gehoopt. Dat blijkt ook duidelijk uit de reactie van het publiek tijdens de aankondiging. Hoewel uiteindelijk wel een beleefd applaus volgt, is de initiƫle teleurstelling toch duidelijk te horen.