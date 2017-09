Wat eerder nog begon als een Pathologic remake is nu omgevormd tot de open-world horrorgame Pathologic 2. Ontwikkelaar Ice-Pick Lodge wil zo verwarring voorkomen, aangezien na de originele game al eens een nieuwe versie ervan werd gelanceerd. Door nu uit te gaan van Pathologic 2, wordt duidelijk dat het eigenlijk om een compleet nieuwe game gaat. Om de game in 2018 uit te brengen krijgt het voorts de hulp van tinyBuild.

In 2005 werd de horrorgame Pathologic gelanceerd, zij het enkel in Rusland. In 2006 verscheen de game ook bij ons en hoewel het spel af te rekenen had met de nodige vertalingsproblemen, was het toch interessant en fascinerend genoeg om een culthit te worden. Van de game was al eens een remaster uitgebracht, maar die bracht enkel een betere vertaling en bug fixes met zich mee.

In hoeverre Pathologic 2 nog aanleunt bij het originele concept van de Pathologic re-imagining is niet bekend, maar waarschijnlijk zal er wat dat betreft niet veel veranderd zijn. De re-imagining had namelijk sowieso al een apart verhaal dat zich gelijktijdig met het hoofdverhaal van Pathologic afspeelt. De game speelt zich af in een vreemd stadje dat vernietigd werd door een ongoddelijke plaag.

Samen met de aankondiging van Pathologic 2 werd ook een video online gegooid waarin we al wat gameplay kunnen bewonderen.