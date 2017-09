Apple heeft gisteren zijn nieuwste producten voorgesteld en daarbij kwamen ook games aan bod, waaronder een AR-game genaamd The Machines. De game wordt ontwikkeld door Directive Games, een nieuw studio uit Shanghai, en maakt gebruik van de Unreal Engine 4 en de ARKit technologie van Apple. Deze technologie werd eerder dit jaar ook al gedemonstreerd via een AR-demo van Peter Jackson.

The Machines is een multiplayer game waarbij je het slagveld op het scherm van je smartphone ziet door die op een oppervlakte, bijvoorbeeld van een tafel, gericht te houden. Door te bewegen en je te positioneren kan je de camera bewegen en zelf "in" de game duiken. Indrukwekkend is dat ook de audio afhankelijk is van je positie. De game biedt zowel lokale als online multiplayer en heeft verder ook enkele indrukwekkende cijfers achter zich. Zo worden 1,2 miljoen polygonen in real-time weergegeven en bevat de game zelfs 4K-textures.